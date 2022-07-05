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Son dakika... Sözleşmeli personele müjde! Kadro için çalışmalar başlıyor

#Memur#Kadro#Sözleşmeli Personel
Son dakika... Sözleşmeli personele müjde Kadro için çalışmalar başlıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

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Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor" açıklamasını yapmıştı.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO HAKKI

Bakan Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

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#Memur#Kadro#Sözleşmeli Personel

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