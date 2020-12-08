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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi bugün hesaplarda

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Son dakika... Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi bugün hesaplarda
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “SED ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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