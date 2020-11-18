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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Son hali görüntülendi! Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
GeriEkonomi Son dakika... Son hali görüntülendi! Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Son hali görüntülendi! Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

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Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik" ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Son hali görüntülendi Türkiyenin Otomobilinin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Çalışmalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:
"Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."

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