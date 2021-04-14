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GeriEkonomi Son dakika... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Ekonomi
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

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Son dakika... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluğu 31 Mayıs'a kadar uzatıldı" denildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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