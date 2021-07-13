Son dakika... Silici-3 operasyonu! 4 milyar liralık veri silindi

İstanbul merkezli 30 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığına ilişkin düzenlenen ve "Silici-3" adı verilen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ve şubat ayında ilk ikisi gerçekleştirilen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına yönelik "Silici" adı verilen operasyonunun üçüncü aşamasında, önceki operasyonlarda elde edilen suç ve suç unsurlarının incelenmesi sonucu 30 ilde 85 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Polis, 8-12 Temmuz'da İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 68 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE AKARYAKIT VERİSİ SİLİNMİŞ



"Silici-3" operasyonunda toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin yaklaşık 4 milyar lira olduğu tespit edildi.



Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık", "213 Sayılı vergi usul kanununa muhalefet" ve "5015 Sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 17 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın