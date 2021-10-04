Son dakika... Sigaraya zam geldi

Philip Morris sigaralara 50 kuruşla 1 lira arasında zam yaptı. Philip Morris grubunda satışa sunulan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield ve L&M sigaralarında yeni tarifeler belirlendi.
Buna göre Marlboro Edge, Blue, Sky 17 lira, Marlboro Touch Blue, Gray, White 18 lira, Marlboro 19 lira, Parliament 19.50 lira, Parliament Midnight Blue 18.50 lira, Murattı 17 lira, Murattı Blue 16 lira, Lark 16 lira, Chesterfield ve L&M 15.50 liradan raflarda yerini aldı.
Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.