MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düşürüldü
GeriEkonomi Son dakika... Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 25.12.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV düşürüldü
Abone Olgoogle-news

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021 ilk 6 ay için sabit tutuldu, ÖTV yüzde 63'e düşürüldü.

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken ÖTV oranı ise %67'den %63'e düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL, maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile
aynı tutuldu.

Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de %67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için %63 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı %6.06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle