Son dakika... Shiba Inu'de rekor üstüne rekor

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Kripto para piyasaları Ekim ayını hareketli geçiriyor. Bitcoin rekor kırarken meme coin olan Shiba Inu de güçlenmeye başladı. Tıpkı Dogecoin gibi şaka amacıyla piyasaya sürülen Shiba Inu, sıfırları silerek 1 cent fiyatına yaklaşmaya başlıyor.

Shiba Inu yatırımcıları da piyasada oluşan 1 cent beklentisi nedeniyle coinlerini ellerinde tutuyorlar.

ROBINHOOD HAMLESİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine almasıyla birlikte Shiba Inu fiyatı rekor kırdı. Shiba Inu'nun fiyatı son 24 saatte yüzde 26.77 artarak 0,000052 dolar seviyesini gördü. Kripto paranın piyasa değeri 30.72 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Son 24 saatte işlem hacmi ise 10.58 milyar doları gördü. Robinhood CEO'su Vlad Tenev, 326 bin imzaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yeni kripto paraları sistemlerine eklemeyi dikkatli şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

KADERİ DOGECOIN'E BENZİYOR

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Dogecoin'in çizgisinden devam eden ve arkasında herhangi bir milyarderin spekülatif açıklamaları olmayan Shiba Inu'de aksine milyarder iş insanı Elon Musk olumsuz yorumda bulunmuş ve elinde Shiba Inu tutmadığını söylemişti. Bu olumsuzluğa da aldırmayan Shiba Inu yükselişini sürdürmüştü.

TÜRK KRİPTO PARA BORSALARI DA LİSTELEMEYE BAŞLADI

Gate.io ve Binance ile güçlü kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başladı.

0.01 DOLAR OLMA BEKLENTİSİ

Shiba Inu için sosyal medyada ve kripto para uzmanları çeşitli yorumlarda bulunuyor. Genel kanı olarak Shiba Inu'nun yatırımcıları 1 cent olmasını bekliyorlar. Herhangi bir dayanağı bulunmayan bu şekildeki yönlendirmelere itibar edilmemesi de gerekiyor. Kripto para piyasalarında herhangi bir marj dilimi olmadığı için yatırılan para bir anda buharlaşabildiği gibi binlerce katına da yükselebiliyor. Kripto para piyasasında işlem yaparken dikkatli olunması gerekiyor.