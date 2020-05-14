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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Son dakika... Servis, yemekhane ve çalışma saatleri açıklaması

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Son dakika... Servis, yemekhane ve çalışma saatleri açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." dedi.

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