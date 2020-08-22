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Ekonomi
Haber Giriş: 22.08.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Selçuk Bayraktar paylaştı! 30 bin feet'i geçti

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kritik bir eşiği daha geçti.

Bayraktar AKINCI TİHA’nın devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

30 BİN FEET’İ GEÇTİ

Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, geceden başlayan hazırlıkların ardından Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında 06.16’da havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9.15 km) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü. Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38’de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, böylece beşinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

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