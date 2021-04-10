Son dakika: Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3’ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.

#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. 🐳 ✅



Hani nasıl desem;

Orta irtifada da akıyor... 😉



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/uoS3yYDM5U — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2021

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