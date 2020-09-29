Son dakika... Sefer Levent'ten YEP yorumu: 3 meydan okuma da dikkat çekici...

Yeni Ekonomi Programı'nı Bakan Albayrak ekonomide yeni yol haritasını Yeni Ekonomi Programı ile açıkladı. Bakan Albayrak'ın 'Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi' temasıyla açıkladığı yeni yol haritasını Hürriyet Gazetesi yazarlarından Sefer Levent yorumladı.

Levent'in açıklaması şöyle:

Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı yeni ekonomi programı aslında kritik bir öneme sahip. Çünkü bu orta vadeli program Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında nasıl bir Türkiye hedeflediğimizi de gösteriyor.

Albayrak’ın açıkladığı programa göre 2023 yılında,

- Yıllık büyümesi ortalama yüzde 5’e oturmuş,

- Enflasyonu tek haneli rakamlara inmiş,

- İşsizlik sorunu sürse de gençlerin işe katılımını destekleyen politikalar izleyen,

- Daha çok üreten,

- İhracatı artmış,

- Katma değerli ürünleri destekleyen,

- Turizmi 12 aya yaymayı başarmış,

- Enerjide ithalatçı konumdan ihracatçı konuma gelmeye başlamış,

- Ekonomik şoklara dayanıklı,

- İleri teknolojik ürünler üretebilen, bir Türkiye hedefleniyor.

Şimdi tüm bakanlıklar, kuruluşlar özetle kamu ve özel sektör stratejisini bu programa göre yapacak, bütçeler bu program dahilinde belirlenecek.

Detaylarına yakın sürede daha da hakim olacağımız programın incelikle hazırlandığına şüphe yok. Eğer işler planlandığı gibi giderse tüm bu hedeflerin tutturulduğunu ve Türkiye’nin daha istikrarlı bir ekonomiye kavuştuğunu göreceğiz.

Albayrak’ın bugün açıkladığı programın temelindeki 3 yeni meydan okuma da dikkat çekiciydi.

Bunlar,

-Yeni dengelenme

-Yeni normal

-Yeni ekonomi olarak sıralandı.

Ayrıca büyüme ile ilgili olumlu ve olumsuz senaryoların belirlenmesi de önemliydi. Bu da aslında programın özellikle pandemi ile ilgili belirsizlikler göz önüne alınıp oluşturulduğunu gösteriyor. Özetle gerçekçi senaryoların çalışıldığı belli.

Olumlu senaryoda Türkiye’nin büyümesinin,

2020’de yüzde 0.3,

2021’de yüzde 5.8,

2022’de yüzde 5.0,

2023’te yüzde 5.0 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Pandemi süreciyle birlikte yaşanan olumsuzlukların sürmesi halinde ise Türkiye’nin, 2020’de yüzde 1,5 küçülmesi, 2021’de ise yüzde 3,7 büyümesi tahmin ediliyor.

Aslında açıklanan programdaki üretim, teknoloji ve gençlerin istihdama katılacağı politikaların sürekli hale gelmesi halinde yıllık büyüme rakamlarındaki sapmaların çok da önemi yok.

Pandemi sürerse varsın geç olsun, bu programdaki hedefler tutturulabilirse ekonomik anlamda çok daha iyi bir Türkiye’ye kavuşacağımızı öngörebiliriz.