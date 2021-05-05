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Ekonomi
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... SED ödemeleri bayram öncesi yatırılacak

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Son dakika... SED ödemeleri bayram öncesi yatırılacak

Bakan Yanık, “SED ödemelerini Bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. SED kapsamında 139 bin çocuğa 159 milyon TL ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, “Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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“SOSYAL HİZMETLERDE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNCELİYORUZ”

Çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini belirten Bakan Yanık, “Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor.” şeklinde konuştu.

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Bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacağını belirten Bakan Yanık, tüm çocuklar ve ailelerin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ettiğini söyledi.

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