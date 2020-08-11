Son dakika... Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

İşte toplantının ardından yapılan açıklama;

Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.