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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Son dakika... Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

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Son dakika... Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir
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Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

İşte toplantının ardından yapılan açıklama;

Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.

 

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