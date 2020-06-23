Son dakika... Savunma Sanayii Başkanı Demir'den mikro uydu fırlatma tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuşmalarından notlar;

Covid 19 sürecinde Türk savunma sanayinin yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bütün her yerde Covid süreci etkisini gösterdi. Ancak sağlık tedbirleri gibi konulara dikkat edildi. Sokağa çıkma yasağı olan günler de dahil olmak üzere şirketlerimiz izinlerle vardiya düzenlerini arttırarak çalışmalarını sürdürdü. Bazı risk grubundaki ülkelerden tedariklerin aksamasıyla ilgili durumlar oldu. Hızla telafi edileceğini öngörüyoruz. Türkiye etrafındaki çember, oyunları görünce kaybedecek zamanımız yok diye düşünüyoruz" dedi.

Medikal desteklerle ilgili Demir, "Uzun zamandır bir sürdürülebilirlik sağlanması için savunma sanayiye ihtiyaç var. ASELSan'ın etkin çalışmaları vardı. Bir meyvesi oluştu. Solunum cihazından ne kadar hızlı sonuç alındı. Altyapı var çünkü. Biz sadece sağlık değil enerji sektörüyle de çalışıyoruz. Bir virüsle toplumlar ne hallere geldi. Savunma sanayi sadece top tüfek değil. Çok sayıda ortak teknoloji var" açıklamasında bulundu.

* F35 hakkında: 2020 Mart ayında durulacağı söylenmişti ancak durmadı. Planlandığı şeklinde devam ediyoruz.

* Siparişler hakkında: Zaten baya bir agresif hedefler koymuştuk. Harekat ortamındaki performans önemli. Dünya bunu konuşuyor. Elinizde bir harekat videosu varsa etkili oluyor ama sözle anlatılınca yankı yapmıyor. Çok gördük bunu. Sipariş durumunda olanların ise nasıl baskı altına alındığını görüyoruz. Sadece ürünün perfomansı değil, lobi de önemli.

* İlk 100'de 5 şirketimiz var. Proje bütçemiz 60 milyarın üzerinde proje sayımız 700'lerin üzerinde. İhracatımız 3 milyar doların üzerine çıktı. Ciromuz 12 milyar doları buluyor. Rakamlar önemli. Millileştirme projeleri geliştiriyoruz.

* Uydu çalışmaları- Mikro uydu hakkında: KOVİD süreci etkilemedi. Uydu ile ilgili yeni bir gelişme de olacak, Türkiye bir uydu şirketi sahibi olacak. Alçak yörünge uyduları ile ilgili de bir çalışma var. Orada da belli bir yerdeyiz, işbirliklerimiz var. Bunları olgunlaşınca açıklayacağız. Mikro uydunun fırlatılması için 2025’i hedefliyoruz. İtki sistemleri ile ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Hem katı yakıt hem sıvı yakıt hem de hibrit konusunda çalışıyoruz. Uydunun fırlatma, test etme, üretim altyapısı vs. bunların hepsini bir arada edinmiş olacağız. Bu, daha ileri aşama, uzay sistemleri fırlatma sistemleri için çok önemli bir test ortamı sağlamış olacak. Bir taraftan uydu imalatı ile ilgili çalışmalarımız var. Haberleşme, gözetleme uyduları, alçak yörünge-üst yörünge uyduları zinciri devam edecek. O pazarın yılda yüzlerce ürün sattığınız bir pazar olmadığını biliyorsunuz. O açıdan gelecekte alçak yörünge uydularının çok ucuza mal edilip dünyadaki haberleşme ihtiyacının artmasıyla interconnect sistemiyle konuştukça iletişim altyapınız önemli olacak. Bunu da uydularla sağlama çalışmalarımız var. O döneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. İletişim güvenliği çok önemli. Bu durum bizi siber güvenliğe, elektronik-elektromanyetik güvenliğe getiriyor.