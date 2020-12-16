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GeriEkonomi Son dakika... Savunma Sanayi Başkanı Demir: HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Savunma Sanayi Başkanı Demir: HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık

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Son dakika... Savunma Sanayi Başkanı Demir: HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık." dedi.

Demir'in tweeti şöyle:

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