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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısına düzenleme

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Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısına düzenleme
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kararname ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Kararname ile kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sınai, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek.

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