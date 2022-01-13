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Son dakika... Sanayi üretiminde sert yükseliş

#Sanayi Üretimi#TÜİK#Son Dakika
Son dakika... Sanayi üretiminde sert yükseliş

TÜİK sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi kasım ayında beklentilerin üzerinde yükselerek yüzde 11.4 artış gösterdi.

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Sanayi üretimi kasım ayında yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Son dakika... Sanayi üretiminde sert yükseliş

AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Sanayi üretiminde ayık yükseliş ise yüzde 3.3 oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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