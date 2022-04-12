Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

