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Sanayi üretimi verisi açıklandı

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#TÜİK
Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında sanayi üretiminin yüzde 4.4 arttığını açıkladı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Sanayi üretimi verisi açıklandı


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#Sanayi Üretimi#Ekonomi#TÜİK

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