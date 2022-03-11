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Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

#Sanayi Üretimi#TÜİK#Ekonomi
Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini duyurdu. Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 7,6 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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#Sanayi Üretimi#TÜİK#Ekonomi

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