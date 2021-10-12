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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Piyasa
Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi verisi Ağustos'ta yüzde 13.8 oranında arttı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Piyasa