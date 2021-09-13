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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Temmuz'da sanayi üretimi yüzde 8.7 oranında artış gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretimi aylık %4,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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