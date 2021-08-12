Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı! Büyümenin öncü göstergesi...

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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