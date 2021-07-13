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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimine ilişkin Mayıs ayı verisi açıklandı. Sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 40.7 oranında arttı.

Türkiye ekonomisinde önemli ağırlığı bulunan sanayi üretiminde büyük artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayına oranla sanayi üretimi yüzde 40.7 oranında artış yaşadı. Büyüme rakamları için öncü gösterge olan sanayi üretimindeki artış, Türkiye ekonomisindeki güçlenmeyi de ifade ediyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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