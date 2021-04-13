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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 8.8 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

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