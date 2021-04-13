Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı
Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 8.8 oranında arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.
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