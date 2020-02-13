Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı. Yıllık bazda da artış ise yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi %9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %5,8 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.
BAKAN VARANK: 21 AYIN REKORU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin 21 ayın zirvesine ulaştığını tweetle açıkladı. Bakan Varank'ın tweeti şöyle:
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle