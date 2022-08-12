Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Sanayi üretimi hızlı yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#TÜİK
Son dakika... Sanayi üretimi hızlı yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Haziran ayında yıllık yüzde 8.5 oranında arttı.

Haberin Devamı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

Son dakika... Sanayi üretimi hızlı yükseldi

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Haberin Devamı

Son dakika... Sanayi üretimi hızlı yükseldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sanayi Üretimi#Ekonomi#TÜİK

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys