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Son dakika... Sanayi üretimi geriledi

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Veri#Piyasa
Son dakika... Sanayi üretimi geriledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı.

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Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,2 arttı. 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 azaldı.

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#Sanayi Üretimi#Veri#Piyasa

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