Son dakika... Bakan Albayrak önemli verileri bu grafikle paylaştı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4.4 arttı.
Bakan Albayrak sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" dedi.
Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020
Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı.
Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi. pic.twitter.com/QtNTRLM69o
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.
Sanayi üretimi aylık %8,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.
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