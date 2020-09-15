Son dakika... Sanayi salgını solladı! Bakan Albayrak: Üreticilerimizin emeğine sağlık...

SANAYİ üretim endeksi, COVID-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8.4 yükselerek yurtiçinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112.6 seviyesi üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını dün açıkladı. Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.4 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0.9 düşüş gösterdi.

MART AYINI GEÇTİ

Türkiye’de salgının pik yaptığı nisan ayında 78.1’e kadar gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta 92.9, haziranda 109.5 ve temmuz ayında 118.7 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, yurtiçinde koronavirüs salgınında ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112.6 seviyesini geçmiş oldu. Sanayi üretiminde normalleşme adımları sonrası başlayan yükseliş eğiliminin temmuzda da korunduğu dikkati çekerken, ekonomistler, yakalanan pozitif ivmenin ağustosta da devam edebileceğini, bunun 3. çeyrek büyüme rakamlarına olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

İMALAT SANAYİ ÖNDE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda, bir önceki aya kıyasla, yüzde 8.4 yükseldi. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 artış kaydetti.

Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerde de temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13.2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11.7 ile sermaye malları, yüzde 9.7 ile orta-yüksek teknoloji takip etti.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI

TÜİK, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini de açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda aylık bazda yüzde 9.5, yıllık bazda yüzde 11.9 yükseldi. Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 12.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7.2 arttı. Aylık bazda da, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda yıllık bazda yüzde 21.4, aylık bazda yüzde 10.7 arttı. Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 20.2, inşaat ciro endeksi yüzde 14.9, ticaret ciro endeksi yüzde 32.9 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 12.5 azaldı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde ise 11.7 arttı.

‘ÜRETİCİLERİMİZİN ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Twitter’dan yaptığı paylaşımda sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini değerlendirdi. Verilerdeki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4, perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi.”



‘YÜKSEK BÜYÜME BEKLİYORUZ’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz” dedi.