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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.11.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sahibinden.com'a soruşturma açıldı

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Son dakika... Sahibinden.com'a soruşturma açıldı
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Rekabet Kurumu, e-ticaret sitesi Sahibinden.com'a vasıta ve emlak kategorilerinde sunduğu internet hizmetlerine yönelik soruşturma başlattı.

Sahibinden.com Rekabet Kurumu'nun radarına takıldı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre vasıta ve emlak kategorilerinde sunulan çevrim içi platform hizmetleri uygulamalarında ihlal olup olmadığına dair soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."

 

 

 

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