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Ekonomi
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz

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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın yönetim Hizmetleri GEnel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz


 

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