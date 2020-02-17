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Ekonomi
Haber Giriş: 17.02.2020 - 18:46,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sabancı, Temsa'yı geri alıyor

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Son dakika... Sabancı, Temsa'yı geri alıyor

Skoda ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, Temsa Ulaşım Araçları'nı yüzde 50-50 almak için niyet mektubu imzalaklarını açıkladılar.

Sabancı Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, "Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır. Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir.  Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi

 

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