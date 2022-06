Son dakika... Saatler kaldı! Gözler Fed'in faiz kararına çevrildi

Koronavirüs pandemisi sonrasında ortaya çıkan talep patlamasıyla birlikte arz ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan ötürü enflasyonda küresel olarak artış görüldü. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da enflasyonu artıran diğer etkenlerden birisi oldu.

ABD ve AB ve diğer gelişmiş ülkelerde son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkmaya başladı. ABD’de enflasyon yüzde 8.6’ya yükseldi ve düşmesi için de kısa vadede herhangi olumlu gelişme bulunmuyor.

ABD Merkez Bankası enflasyonu faizle dizginlemek için hamlelerde bulunsa da adımlarının küçük olmasından ötürü hızlı bir etki görülmüyor. Ayrıca Fed bilançosunu daraltacak olması küresel çapta doların değer kazanmasına neden oluyor.

Yüksek dolar nedeniyle global ekonomide dengeler de şaşmaya başladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş enerji fiyatlarını her geçen gün yükseltirken bu durum enflasyonun daha da şişmesine neden oldu.

FED’DE 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİLERİ ARTTI

Faizle enflasyonu kontrol altına almak isteyen Fed yöneticileri faizin yüzde 0.50 değil yüzde 0.75 oranında artması ve hızlı adımlarla reel faizin yakalanması için seslerini yükseltmeye başladılar. Fed faizi yükseltse de reel faizin oldukça gerisinde bir rakam ortaya çıkıyor. Enflasyon yüzde 8.6 iken Fed’in şu anki faiz oranı yüzde 1. Reel faizden yüzde 7.6 puan uzakta duruluyor. Bu durum da enflasyonun artmasının önüne geçmek için bir hamle olarak güçlü şekilde kullanılamıyor. Faiz kararı saat 21:00'da açıklanacak, 21:30 civarında da Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.

FED ÖNCESİ ALTIN DÜŞÜŞ YAŞADI

Fed’in faiz açıklama haftasında altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Ons altın 1882 dolardan 1807 dolara kadar düştü. Ons altında yüzde 4 oranında gerileme yaşandı. Fed’in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözlü yönlendirmeleri neticesinde altın fiyatları yön tayin edebilir.

PİYASADA BEKLENTİ BÜYÜK

Piyasa fiyatlamaları olarak Fed’den yüzde 0.75 oranında faiz artışı bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artışı olmuş olacak.

RESESYON İHTİMALİ HIZLA ARTIYOR

ABD ekonomisinde resesyon riski artıyor. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 oranında daralma yaşadı. Yılın ikinci çeyreği için de parlak tablo ortaya konmuyor. Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralmasına deniyor. Enflasyonun artmaya devam etmesi halinde ABD'lilerin alım gücü düşecek, arz ve talep dengesi bozulacağından işsizlik yükselişe geçecek, üretim faaliyetleri talep gerilemesi nedeniyle azalma yaşayacak. En basit teoride bile ABD ekonomisinin resesyondan kaçma ihtimali oldukça zayıf görünüyor.

PETROL FİYATLARI GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Petrol fiyatları uzun zamandır görmediği seviyeleri test etmeye başladı. 14 yılın zirvesine çıkan petrol 125 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi sanayi ve lojistik sektörünü olumsuz etkilerken bu durum fiyatlara da artış olarak yansıyor. Fed'in hamlesinin kısa sürede petrol üzerinde etkisi beklenmese de uzun vadede stratejiler değişebilir.

DOLARI YUVASINA ÇEKİYOR

Fed faizi artırarak doları ABD bünyesinde toplamaya başlıyor. Faizle birlikte dolara olan talebin artmasını da sağlayan Fed böylece salgın ve kriz dönemlerinde dağıttığı trilyonlarca doları yeniden toplama imkanı sağlayacak.

MİLYARDER YATIRIMCIDAN 75 BAZ PUAN TEKLİFİ

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Twitter üzerinden Fed'e yüklendi. Enflasyonun kontrolden çıkmasının sorumlusunu Fed olarak gören Ackman, hisse ve kredi piyasalarının Fed'e olan güvenini kaybettiğini, bugün ve Temmuz ayında Fed'in agresif faiz artışı yapması ve bunu da taahhüt altına alması halinde piyasada yeniden güven ortamı oluşabileceğini söyledi.

The @federalreserve has allowed inflation to get out of control. Equity and credit markets have therefore lost confidence in the Fed. Market confidence can be restored if the Fed takes aggressive action with 75 bps tomorrow and in July, and a commitment