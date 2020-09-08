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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı! Dev projede önemli adım...

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Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı.

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı Dev projede önemli adım...



"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı Dev projede önemli adım...



Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor. İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı Dev projede önemli adım...



Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı Dev projede önemli adım...



GEÇİCİ ÇALIŞMA HALATI MONTAJI

Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlandı.
Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.

Son dakika... Saat 05.00-17.00 arası geçişlere kapatıldı Dev projede önemli adım...



Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak. 

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