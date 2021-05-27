Son dakika... Rus aşısı CoviVac için mutabakat anlaşması imzalandı

Rusya'nın bulduğu Covid-19'la mücadele için kullanılan CoviVac aşısının Türkiye'de üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için anlaşma imzalandı. Türk İlaç tarafından imza altına alınan anlaşmaya göre aşı bundan sonra Türkiye'de de üretilecek. Sonrasında da halkın kullanımına sunulması için dağıtımı gerçekleşecek.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:



Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Covid 19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; İnternational Research Institute for advance Systems (IRIAS)ile aşının Türkiye'de üretilmesi , ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır.

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