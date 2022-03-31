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Son dakika... Roketsan seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi

#Roketsan#Çakır#Füze
Son dakika... Roketsan seyir füzesi Çakırı geliştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara’da ROKETSAN'ın Lalahan tesislerinde "Çakır"ın tanıtım toplantısında konuştu. Demir, 150 kilometre menzilli Çakır'ın geliştirildiğini ve füze kabiliyetlerinin arttığını belirtti.

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Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarından biri olan seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi. Roketsan'ın başladığı geliştirme çalışmalarıyla birlikte yerli ve milli füze kabiliyetleri olgunlaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Çakır'ın lansman toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Demir karadan karaya, karadan havaya, denizdeki savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

Bütün bu ürünlerin devreye alınması ekilen tohumların meyve vermesi devam ediyor. Bir taraftan meyveleri toplarken diğer taraftan da tohumlar ekmeye devam ediyoruz. Şu an da Roketsan’dayız. Füze kabiliyetlerimize vurgu yapıyoruz.

Karadan karaya karadan havaya ve denizdeki sistemler de devam ediyor. Torpidolarda da dışarı muhtaç bir ülke olmaktan inşallah kurtuluyoruz. Mühimmatlarımızı akıllandırıyoruz ve savunma sanayi şirketlerimizin iş birliği söz konusu.

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Son dakika... Roketsan seyir füzesi Çakırı geliştirdi

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Hayallerimiz büyük olsun hayalperest olmayacağız dedik. Hayalperest olmamanın adımları bunlar. TEKNOFEST roket yarışmalarının en büyük destekçisi Roketsan. Gençliğe yönelik programlarımız sürekli devam edecek. Bu silahların kendilerini ispat ettiği en önemli husus TSK tarafından kullanılması. Bu dünyadaki en büyük referansımız oluyor. Bizlerin de görevi bu ürünleri çok geniş test ve denemelerden geçirip kullanıcımıza teslim etmek.

Son dakika... Roketsan seyir füzesi Çakırı geliştirdi

Bu çabamız sadece kendi milli çıkarlarımız koruma amaçlı olmuyor. Dost ve müttefiklerimize de bu ürünlerde destek olmaya devam ediyoruz. Tabi savunma sanayi bir ekosistem. Bu tür iddialı projeler ekosistemi büyütüyor ve derinlik kazandırıyor. Bu bize bir kere daha Türkiye’nin kendine yeterli ve güçlü olması hususunda atılan adımların ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Projelerimizin en büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu ve benzeri projelerde görev almış ve alacak tüm çalışanlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Çakır projesinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyor hepinize teşekkür ediyorum.

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ÇAKIR'IN ÖZELLİKLERİ

Çakır'ın menzili 150 kilometreden fazla. Harp başlığının ağırlığı ise 70 kilogram. Ağ tabanlı çift yönlü veri bağı bulunan Çakır, sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı ve su üstü platformlardan atılabiliyor.

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#Roketsan#Çakır#Füze

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