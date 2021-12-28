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Son dakika... Risk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Risk iştahı artışa geçti Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 1800 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kritik direnç noktası ise 1815 dolar seviyesinde bulunuyor. Risk iştahında iyileşme olsa da 1815 dolar direnci henüz aşılamadı.

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Altın fiyatlarında sıkışma görülüyor. Ons altın fiyatlarının 1800-1815 dolar arasında seyretmesi fiyatlardaki değişimi sınırlı tutuyor. Küresel enflasyon sorunu, Fed'in faiz artırma beklentisi, koronavirüsün yeni varyantlarının etkilerinin neler olacağının bilinmezliği altın piyasasında endişelere neden oluyor.

Tüm bu olumsuzluklar varken risk iştahında artış görülmeye başlandı. Yılsonu olması nedeniyle piyasaya yeni katılımcı gelmesinin de az olmasından ötürü ons altın fiyatları dar bantta seyrediyor.

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Noel tatili nedeniyle büyük yatırımcıların piyasadan uzaklaşıp nakite dönmüş olması da bu gelişmeyi doğruluyor.

ONS ALTIN 1800 DOLARA TUTUNDU

Ons altın fiyatları son bir haftadır 1800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Omicron varyantının küresel ekonomilere etkisinin beklentilerin altında olacağı görüşü piyasaları pozitif etkiledi. Ons altın güne 1812 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1808 dolar, en yüksek de 1812 dolar seviyesini gördü. Saat 08:21 itibarıyla 1810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

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Gram altın fiyatları 650 lira seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor. Dolardaki düşüşle birlikte 1069 liradan 600 lira seviyelerine gerileyen gram altın denge noktasını arıyor. Güne 672 liradan başlayan gram altın en düşün 669 lira, en yüksek de 681 lira seviyesini gördü. Saat 08:21 itibarıyla 677.8 liradan alıcı buluyor.

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1850 DOLAR TAHMİNİ

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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