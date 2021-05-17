Son dakika... Ripple (XRP) ne kadar? İşte Ripple (XRP) fiyatları

Ripple XRP ve SEC arasında dava süreci devam derken gözler son rakamlarda. Ripple XRP 5. sırada yer alıyor ve 67 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

2018'den beri rekor kırmayan XRP, şu anda 1,48 dolar civarında. Ripple 2018 yılında da 3,40 dolar seviyesini görerek rekor kırmıştı.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a karşı açtığı davada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, kripto para birimi piyasadaki çalkantıdan etkileniyor.

Dava süreci tarihleriyle şu şekilde:

17 Mayıs 2021; John Deaton’un SEC ve Ripple’a yanıtı. Konu: John Deaton’un davaya müdahil olarak katılma talebi

21 Mayıs 2021; Saat 14.00’de Ripple’ın, XRP Satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin aldığı hukuki tavsiye kararlarına ilişkin taleplerini tartışmak için tele konferans.

27 Mayıs 2021; Ripple’ın, SEC’in “Yasal Süreç Eksikliği ve Adil bildirim” iddialarına ilişkin verdiği cevaba SEC’in yeni yanıtı.

4 Haziran 2021; Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in davanın reddine ilişkin savunmalarına karşı SEC’in savunmasına verdiği yanıt.

Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini belirten Filan, Ripple ortakları ve yabancı ülke borsalarından bilgi almak için talep edilen mutabakat zaptı konusunda hala bir karar verilmediğini ifade etti.

İLK DURUŞMA 22 ŞUBAT'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara