Son dakika... Reuters duyurdu: Birleşik Krallık ve AB'den Brexit anlaşması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bugün yapılan görüşmeler sonucunda ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, "Rekabet kuralları adil olacak ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Leyen, rekabetin bozulması halinde devreye girecek etkili araçların kabul edildiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Leyen, Birleşik Krallık ve AB'nin iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğine devam edeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin omuz omuza durmaya devam edeceğini aktaran Leyen, tüm tartışmanın egemenlik etrafında döndüğünü aktardı.

"21. yüzyılda egemenliğin ne anlama geldiğini kendimize sormamız gerekir" diye devam eden Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kriz zamanlarında tek başınıza ayağa kalkmak yerine, birbirinizi ayağa kaldırmakla ilgili. Ve Avrupa Birliği bunun pratikte nasıl işleyeceğini gösteriyor."

İSKOÇYA'DAN BAĞIMSIZLIK PLANI

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın ilk tepkisi ise Brexit'in İskoçya'nın iradesine karşı olarak gerçekleştiğini ifade etti. Sturgeon, "Brexit'in bizden aldığı şeyi telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız, Avrupa milleti olarak geleceğimizi şekillendirmenin zamanı geldi" dedi.

11 AYLIK SÜREÇ TAMAMLANDI

İngiltere, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'de çıkmıştı. Ancak ticaret işbirliğinde süreç bu şekilde işlemedi ve 11 ay daha işbirliği devam etti. Sürecin sonlanmasıyla tarafların yeni kurallara karar ve onay vermesi gerekiyordu.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma sonrası açıklama yapan Başbakan Boris Johnson konuşmasından notlar;

* Britanya kamuoyuna 2016 referandumunda ve geçen yılki seçimde vaat edilen her şey bu anlaşmayla yerine getirildi.

* Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yaptığımız suların kontrolünü geri kazandık.

* Anlaşma, Britanya'nın her parçasındaki aileler ve işyerleri için harika haber. Bugüne dek AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayanarak varılan ilk serbest ticaret anlaşmasını biz imzaladık.

* Bu, her iki tarafın da bugüne dek imzaladığı en büyük ikili ticaret anlaşmasıdır, 2019 itibarıyla 668 milyar sterlin değerinde ticareti kapsamaktadır.

* Britanya'nın egemenliğini geri kazanmasıyla ilgili kilit önemdeki kırmızı çizgilerimizin hepsinde başarıya ulaştık.

* Avrupa Adalet Divanı'nın bir rolü olmayacak.



İngiltere'nin Brexit baş müzakerecisi David Frost

ANLAŞMA OLMASAYDI NE OLACAKTI?

İki taraf salgın süreci de hesaba katılırsa uzun ve zorlu bir müzakere süreci yönetti. Ancak son noktalara gelirken görüşme trafiği de artmıştı. Özellikle İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki sularda balıkçılık yapılması ve ortak güvenliğin nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar yoğunluk kazanmıştı.

İki taraf anlaşma konusunda olumsuz olsaydı ithalat ve ihracat için ödenecek vergiler hem İngiltere tarafında hem de AB tarafında artacaktı.