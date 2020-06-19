Son dakika... Restoran ve kafeler için kredi paketi... Pazartesi günü açıklanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından notlar;

* Türkiye'ye gelen turistin havaalanında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkarsa, turist ülkesine gönderilmeyecek.

* Eğer Türkiye'ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak.

* Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz.

ZİRAAT BANKASI’NDAN TURİSTİK RESTORAN-KAFETERYA İŞLETMELERİ DESTEK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekleyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler;

Ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.