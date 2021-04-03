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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobil sahipleri dikkat

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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobil sahipleri dikkat

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.

Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Son dakika... Resmi Gazetede yayımlandı Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobil sahipleri dikkat

 

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