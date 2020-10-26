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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... Reel kesim güven endeksi arttı

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Son dakika... Reel kesim güven endeksi arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel kesim güven endeksinin ekim ayında 108.1 olduğunu açıkladı. Eylül ayında 105.3 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan  artarak 108,1 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, edeksi oluşturan  anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım  harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut  toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki  üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin  değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki  ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA)  bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine  olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul  mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmelerin ise güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir  önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda  artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin  güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına  ilişkin azalış yönlü beklentierin ise artış bekleyenler lehine döndüğü  gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına  ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 13,6 seviyesinde  gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ekim ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 44,7'si  üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20,0'ı  talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör  olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği,  işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler  izlemiştir. "

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