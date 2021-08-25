Son dakika... Prof. Dr. Şener: Türkiye'nin döviz rezervi 115 milyar dolara çıkabilir

Merkez Bankası döviz rezervlerini artırmaya devam ediyor. Ekonomideki güçlü toparlanma, büyüme ve dev ülkelerle yapılan swap anlaşmalarının yanından IMF'in 200'ün üzerinde ülkeye sunduğu SDR ile birlikte Merkez Bankası'nın rezervlerinin 115 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 109 milyar dolarlık döviz rezervi açıklamasının ardından IMF Türkiye'ye 6.3 milyar dolarlık SDR tahsis etti. IMF'in 200'e yakın ülkeye sunduğu düşük faizli SDR ile birlikte Merkez Bankası'nın gelecek haftaki döviz rezervinin 115 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye tahsis edilen SDR'yi kullanmasa da Merkez Bankası bilançosuna bunu yansıtabiliyor.

SWAP ANLAŞMALARI DA REZERVLERİ ARTIRIYOR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, birçok ülke ile döviz swap anlaşmaları yapıldığını, para girişi olduğunu ve bu nedenle de Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin arttığını söyledi. Şener aşılamanın artması, kısıtlamaların sona ermesi, koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasıyla birlikte ekonomide güçlenmenin artarak devam ettiğini belirtti.

Şener'in açıklamaları şöyle:

Pandeminin de etkileriyle birlikte bazı donelerin kullanıldığı anlaşılıyor. Aşılamanın artması, normalleşmeye geçişle birlikte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 100 milyar doların üzerinde çıktığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve 109 milyar dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki hafta da 115 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

23 MİLYAR DOLARLIK SWAP ANLAŞMASI



Katar'la 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı, Çin'le 6, Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Bunlar Merkez'in döviz rezervlerini artırıyor. Merkez, döviz rezervlerini altın alımı yöntemiyle artırma yoluna gitti. Yabancı yatırımcılar açısından rezervlerini yükseltecek bir durum. Merkez Bankası çeşitlendirmeye gidiyor, rezervleri artırıyor. Yabancı yatırımcının ekonomiye güveninin tesis edilmesi, artırılması, derecelendirme kuruluşlarının da değerlendirmelerinin pozitife döndürülmesi çalışması oluyor.



6.3 MİLYAR DOLARLIK SDR TAHSİS EDİLDİ



IMF tarafından 200'ün üzerindeki ülkeye SDR denen çekim hakkı tanındı. IMF diyor ki, Türkiye'ye 6.3 milyar dolar rezerv tanıdı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arasına buna da ekliyorsunuz. Arap ülkeleri bu rezervleri çekti bile. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bu rezervleri kullanacağını düşünmüyorum. Kullanmasanız da 109 milyar dolarlık rezerv 115 milyar dolara çıkarılmış oluyor. Piyasanın beklentilerine bu durumun çok büyük katkısı var.

ÇOK DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ

Bu aslında tanınmış bir kredi, çok düşük maliyeti olan kredi. Çoğu ülke bunu kullanacak. ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan kullanıyor. Önümüzdeki dönemde bizim de rezervlerimiz arasında 6.3 milyar dolarlık bir artış olacak. Türkiye isterse bunu değiş-tokuşta kullanabilecek. İsterse kullanır isterse kullanmaz. Türkiye'nin yoğun bir ihtiyacı olmadığını görüyorum. Türkiye kullanırsa da hiçbir sorun olmaz.

MERKE BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVİ DAHA DA ARTACAK

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin tükendiği söyleniyordu. Net rezervler olarak brüt rezervlerin de 100 milyar doların oldukça üzerine çıktığı, bunun daha da devam ettirileceği ve 115 milyar doların da üzerine çıkacağı görünüyor. Bu tamamen yabancı yatırımcıyı cezbetmeye yönelik bir hareket. Çin'e 40 milyar dolar tahsis edildi, Türkiye'ye 6.3 milyar dolar veriliyor.

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