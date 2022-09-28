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Son dakika... Polislere verilecek promosyon belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Promosyon#Polis#Emniyet
Son dakika... Polislere verilecek promosyon belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 14:12

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 3 yıl için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

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Polislere verilecek olan promosyon tutarı belli oldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Vakıfbank'la varılan anlaşmaya göre, polislere 3 yıl için toplamda 27 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon ödemesi tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın personelin hesabına yatacak.

Promosyon anlaşması 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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ESKİ PROTOKOLLER İPTAL EDİLECEK

Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilecek ve yeni protokole dahil edilecek. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller bitiş tarihinde Vakıfbank'ın protokolüne dahil olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.
Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

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Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelergerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan
promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Promosyon#Polis#Emniyet

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