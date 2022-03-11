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Son dakika... Piyasalarda tansiyon düştü, petrol ve altın geriliyor

#Altın#Petrol#Fiyat
Son dakika... Piyasalarda tansiyon düştü, petrol ve altın geriliyor

Küresel piyasalarda savaşın tansiyonu hafif düşüşe geçti. Ons altın düşüş gösterdi, petrol de ateşkesin etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş soğumaya başladı. Ukraynalı sivillerin tahliyesi için ateşkes devam ederken bu süreç içinde herhangi bir askeri hareketlilik görünmedi.

Dün Antalya’da bir araya gelen Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıdan herhangi olumlu sonuç çıkmadı. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları toplantı sonrasında kendi açılarından haklılıklarını açıklayıp görüşmeleri sonlandırdı.

Diplomasi tarafında herhangi bir hareket olmaması kısa süreliğine altın ve petrole yükseliş getirse de sonrasında ateşkesin etkisiyle birlikte petrol ve altın gerilemeye başladı.

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ONS ALTIN 2000 DOLARIN ALTINDA

Ons altın fiyatları dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşurken 2009 dolara kadar yükselmişti. Lavrov’un konuşmasının ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte ons altın gevşedi. Ons altın şu sıralar 1983 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Son dakika... Piyasalarda tansiyon düştü, petrol ve altın geriliyor

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolarda yaşanan hareketle 950 TL seviyesindeki seyrine devam ediyor. Bugün en düşük 947 TL'ye çekilen gram altın gün içinde en yüksek ise 956 TL'ye çıktı.

Son dakika... Piyasalarda tansiyon düştü, petrol ve altın geriliyor

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PETROLDE ATEŞKES ETKİSİ

Petrol fiyatları da ateşkesin devamı ve ABD’nin arz artırılması için petrol üreten ülkelere çağrı yapmasıyla birlikte gerilemeye başladı. 110 doların altında fiyatlanan petrol şu sıralar 109 dolardan işlem görüyor.

Son dakika... Piyasalarda tansiyon düştü, petrol ve altın geriliyor

RUS PETROLÜNE ERİŞMEK İMKANSIZLAŞIYOR

ABD’nin Rus petrolüne ilişkin ambargo uygulamaya başlamasıyla birlikte diğer ülkeler de Rusya’dan petrol ticareti yapma konusunda çekincelere sahip oldu. Bu da piyasada farklı ülkelerden petrol alımına yöneltti.

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