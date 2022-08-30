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Son dakika... Petrolde Irak yükselişi! Fiyatlar hızlı değişiyor

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#Petrol#Emtia#Irak
Son dakika... Petrolde Irak yükselişi Fiyatlar hızlı değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 10:23

Irak'taki iç karışıklık nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş başladı. Din adamı Sadr'ın siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından Sadr yanlısı olanlar hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını bastı. Petrol fiyatları bu gelişmeyle 103 dolar seviyesini aştı.

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Irak’taki karmaşa petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Brent petrol 103 doların üzerine çıktı. Irak’ta ortaya çıkan iç karışıklık emtia fiyatlarındaki dengeleri bozmaya başladı.

Irak’ta Sadr’ın siyaseti bırakması sonrasında Sadr yanlıları hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına baskınlar düzenledi.

Baskınlar sonrasında yaşanan çatışmalarda 13 kişi öldü, 350 kişi de yaralandı. Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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PETROL FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Irak’ın 150 milyar metreküp civarında petrol rezervi bulunuyor. İç karışıklık nedeniyle petrol rezervlerinin çıkarılmasında sorun yaşanması ihtimali nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

Brent petrol bugün 102.76 dolardan açıldı. Gün içinde en düşük 98,25 doları gördü. En yüksek de 103,22 dolar seviyesine çıktı. Şu sıralar 103 dolar sınırında işlem görüyor. Başka bir deyişle fiyatlar gün içinde yüzde 5 civarında değişiklik gösterdi.

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ABD’NİN STRATEJİK REZERVLERİ 38 YILIN DİBİNDE

ABD'nin stratejik petrol rezervleri de 38 yılın dibine geriledi ve 450 milyon varil olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından ABD stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmıştı.

Son dakika... Petrolde Irak yükselişi Fiyatlar hızlı değişiyor

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle de enerji fiyatları yüksek seyrediyor. Dünyanın en büyük enerji ihraççılarından olan Rusya’ya karşı cephe alan Avrupa Birliği ülkeleri enerji dar boğazına girerken Rusya tarafı da Ruble ile doğal gaz satışına devam ediyor. Rusya’dan doğal gaz almak isteyen ülkeler, Gazprombank’ta hesap açıp, dövizleri bozdurup Ruble’ye çevirip doğal gazı temini yapabiliyor.

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#Petrol#Emtia#Irak

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