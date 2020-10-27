Son dakika... Petrol ve altın fiyatlarında son durum

Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altının 1,900 dolar sınırında işlem gördüğüne işaret ederek, şöyle dedi:

"ABD'de mali destek paketine ilişkin beklentilerin seçim sonrasına kaymasına paralel olarak doların oldukça dirençli bir tablo ortaya koyması ons altının zaman zaman psikolojik açıdan önemli bir seviye olan 1,900 doların altına sarkmasına neden oluyor.

"Ancak, seçim sonrasında daha güçlü bir paketin bekleniyor oluşu keskin bir değer kaybı yerine altına daha çok momentum kaybı olarak yansıyor.

"Ayrıca korona virüs vakalarının artmaya devam etmesi ve bunun da güvenli liman arayışına destek vermesinin ons altın açısından pozitif olduğunu söylemek mümkün.

"Buna karşın, teknik açıdan henüz net toparlanma sinyalleri alabilmiş değiliz. Aksine 1,900 doların altının çok sık test ediliyor oluşunun aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğunu söyleyebiliriz."

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.81 artışla 41.14 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.62 artışla 38.86 dolar,

- altın yüzde 0.36 artışla 1,908.80 dolar,

- gümüş yüzde 1.01 artışla 24.52 dolar,

- bakır yüzde 1.47 düşüşle 6,775.00 dolar,

- platin yüzde 0.85 artışla 882.98 dolar,

- paladyum yüzde 0.89 artışla 2,381.30 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 496 liraya, çeyrek altın 810 liraya, Cumhuriyet altını da 3,228 liraya yükseldi.

Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, geçen Cuma günü artan vaka sayılarının neden olduğu endişelere ek olarak, Libya'nın ham petrol arzında artış beklentileri aşağı yönlü hareketlerin derinleşmesine neden olduğu anımsatıldı ve "Haftanın ilk işlem gününde ise ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları petrol talebine ilişkin endişeleri artırmaya devam ederken, ABD mali teşvik paketine dair azalan umutlar ile birlikte Brent petrolün kayıplarını hızlandırdığı gözlendi" denildi.

İsveç merkezli Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) analisti Bjarne Schieldrop’a göre, Libya’da sağlanan ateşkes sonrasında, ülkenin halen günde yarım milyon varil düzeyinde olan hampetrol üretimi, önümüzdeki dört hafta içinde 1.0 milyar varil düzeyine kadar yükselebilecek.

Bir yandan da artan Covid-19 vakalarının talebi baskıladığını vurgulayan Schieldrop, "Denklemin iki yanı da petrole vuruyor; arz yanında Libya’nın artan üretimi, talep yanında da artan Covid-19 vakaları, petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor" dedi.