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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.03.2020 - 08:04,Son Güncelleme:/

Son dakika... Petrol fiyatları toparlanıyor

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Son dakika... Petrol fiyatları toparlanıyor
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OPEC üyelerinin arz kısıntısı konusunda anlaşamaması ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artırma yönünde karar alması fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Petrol fiyatları sert düşüşün ardından düşük ivme ile toparlanmaya çalışıyor. Coronavirüs nedeniyle dünyada ticaretin yavaşlamasıyla birlikte petrole olan talepte de gerileme yaşandı. Petrol fiyatları bu nedenle yıllardır görülmeyen 31 dolar seviyesine kadar düştü. Petroldeki sert hareketin ardından hisse piyasalarında da satışlarla karşılaşılmıştı.

Petrol fiyatlarının piyasalar üzerindeki etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte toparlanma görülmeye başlandı. 9 Mart’ta 31 dolara gerileyen petrol iki günde 39 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Güne 37.9 dolar seviyesinden başlayan Brent petrol gün içinde en düşük 37.1 dolar, en yüksek 39.5 dolar seviyesini gördü. Saat 08:02 itibariyle petrolün varili yüzde 3’e yakın primle 38.3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İŞTE ANLIK PETROL FİYATLARI

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