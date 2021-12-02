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Son dakika... Pandeminin sonu mu geliyor? Dev bankanın stratejisti açıkladı

#Koronavirüs#JP Morgan#Salgın
Son dakika... Pandeminin sonu mu geliyor Dev bankanın stratejisti açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada büyük sıkıntılara neden olan koronavirüs pandemisini JP Morgan stratejistleri değerlendirdi. Raporda pandeminin sonunun ufukta göründüğüne dair sinyal alınabileceği belirtildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ilişkin olarak JP Morgan Baş Stratejisti Marko Kolanovic önemli açıklamalarda bulundu. Kolanovic, Covid-19'un yeni varyantı Omicron'un piyasalarda yarattığı kargaşanın pozisyon almak için bir şans olduğunu belirtti.

Kolanovic iş arkadaşı Bram Kaplan ile hazırladığı raporda, Omicron varyantının daha bulaşıcı ve az öldürücü olduğuna yönelik gelen raporlara ilişkin olarak "Bu risk piyasaları için pozitif bir işaret olabilir, çünkü pandeminin sonunun ufukta göründüğünün sinyali olabilir" denildi.

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Hazırlanan raporda "Omicron getiri eğrisinde bir dikleşmenin ateşleyicisi, büyümeden değere, COVID ve karantina-kapatmadan fayda sağlayanlarda yeniden açılmadan fayda sağlayacaklar ve emtialarda pozisyon almaya bir notasyon için fırsat olabilir" değerlendirmesi yer alırken iki uzman da "Biz son satışı emtialar ve yeniden açılmadan fayda sağlayacaklardan dipten alım için, yüksek getirili tahvillerden pozisyon almak için bir fırsat olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı. Bu açıklama ardından Omicron adının nereden geldiği ve bu varyantın diğerlerinden farkı merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adı verdi. Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.

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“DAHA FAZLA YAYILMA POTANSİYELİ YÜKSEK”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkelere Omicron (B.1.1.529) varyantı konusunda bilgilendirme metni yayınladı. Metinde, “Omicron'un küresel düzeyde daha fazla yayılma potansiyeli yüksektir” denildi.

DSÖ’nün yayınladığı bilgilendirme metninde, Omicron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizilerek, bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin endişe verici olduğu aktarıldı. Varyanta ilişkin belirsizliklerin korunduğu vurgulanan metinde, “Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli ve muhtemelen bulaşıcılık avantajı sağlayabilen mutasyonlar göz önüne alındığında, Omicron'un küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak, gelecekte Covid-19 dalgaları olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Omicron ile ilgili genel küresel risk çok yüksek olarak değerlendirilmektedir” denildi.

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#Koronavirüs#JP Morgan#Salgın

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